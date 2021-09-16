Одни морщины: Крутой показал Орбакайте без фильтров

Игорь Крутой исподтишка снял Кристину Орбакайте. Звезда не подготовилась.

Российские звезды нередко собираются шумными компаниями и устраивают застолья. На днях Игорь Крутой развлекся в кругу именитых друзей на Рублевке. Пока окружающие веселились и трапезничали, композитор вспомнил о своем блоге в "Инстаграм" и начал снимать видео. Артист не стал предупреждать собравшихся, что они попадут в кадр. Для Кристины Орбакайте это стало полнейшей неожиданностью.

Наследница Примадонны расслабленно наслаждалась вечерними посиделками, но как только увидела объектив композитора, бросилась искать в сумке косметику. Звезда и так была с макияжем, но помада уже успела слезть. В спешке Кристина Орбакайте схватила зеркало и начала красить губы.

Артист не стал использовать фильтры и фоторедактор, чтобы скрыть возрастные изменения на лице певицы. В итоге Кристина Орбакайте выдала свои мимические морщины и огромные мешки под глазами. Ничего катастрофического в этом нет, ведь для своих 50 лет звезда выглядит роскошно. Даже пользователи Сети отметили, что блондинка хороша собой без тонны грима. "Не каждому удавалось запечатлеть Кристину, когда она подчеркивает свою красоту!", "Такую веселую Кристину вижу первый раз", "Кристина ненакрашенная красивее!", "Кристина очень красива", — выразились поклонники Игоря Крутого.