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Шоу-бизнес
Заявивший о разводе Тарзан уехал из России

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России

Сергей Глушко и Наташа Королева отправились в Турцию.
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На днях звездная пара появилась в передаче "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ" и поделилась откровениями. Глушко признался, что до встречи с певицей, он уже был женат. Мужчина искренне любил свою первую избранницу, но после ряда неудач в отношениях с ней он сам настоял на разводе. Поклонники Тарзана были очень удивлены, так как многие раньше ничего не знали о прошлом мужа Наташи Королевой.

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Пока пользователи Сети пустились в рассуждения о личной жизни Глушко и Королевой, звездные супруги покинули страну и отправились в Турцию. Наташа Королева призналась в своем инстаграм-аккаунте, что им внезапно захотелось продлить лето. Супруги быстро собрались и махнули на моря.

Певица поделилась видеороликом, на котором снято, как супруги заходят в номер отеля. Сотрудники гостиницы хорошо подготовились к встрече звезд: выложили на постели лебедей и сердца из полотенец, не забыв добавить лепестки роз.

Впрочем, некоторым подписчикам Наташи Королевой номер показался слишком простеньким, а лебеди устаревшими. Другие же и вовсе едко заметили, что пара отправилась отдыхать на деньги, полученные за раскрытие секретов на телешоу.

"Аха правильно, денег НТВ заплатили, можно и гульнуть" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ну, не зря же она слезный секрет открывала)))", "Канешна лям рублей", "Сходили на передачка к Лере, застирали трусики, денежки не плохие заработали и Тарзанчик отмаливает свой косячок!"

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташа Королева откровенно рассказала о потере ребенка.

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Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 14:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость850717
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опять заголовок высосали из пальца...не соответствует действительности
Гость856434
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Тарзан страшилище но мнит из себя незнаио кого ну блин "звязда" скорее чмо натуральное фу мерзость
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