"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе

Сергей Глушко бросил любимую женщину. Муж Наташи Королевой сделал публичное признание на шоу "Секрет на миллион".

Личная жизнь стриптизера Тарзана была бурной еще до его встречи с Наташей Королевой. Об этом Сергей Глушко рассказал в студии программы "Секрет на миллион", где поделился воспоминаниями. В городе Мирном Архангельской области он повстречал удивительной красоты женщину по имени Елена, которая стала его первой супругой. Однако счастья в этом браке Тарзан так и не нашел. Он настоял на разводе с избранницей вследствие семейной трагедии.

Однажды Елена и Тарзан зачали новую жизнь, но родить ребенка женщина не смогла. Плод перестал развиваться — врач диагностировал замерзшую беременность. Общая беда не сплотила супругов, а стала причиной конфликтов и недопонимания. Кроме того, между ними росла пропасть из-за материальных проблем. Тогда Сергей Глушко только вернулся из армии, а устроиться на хорошую работу было непросто. Семья разрушалась на глазах.

В определенный момент Сергей Глушко понял, что спасти брак не получится. Вопреки сильным чувствам мужчина поставил точку в отношениях. "Я принял решение, что мы расстаемся. При том, что я любил", — выразился Тарзан в программе "Секрет на миллион". Сейчас артист не знает, как поживает его бывшая супруга. Наташа Королева прочно заняла место Елены в его сердце.