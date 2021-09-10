Личное фото Топурии с возлюбленным произвело фурор: Снова полноценная семья

Накануне Кети Топурии исполнилось 35 лет. Многие поклонники до сих пор не могут поверить в то, что знаменитость отпраздновала юбилей.

Некоторое время назад артистка серьезно взялась за свой внешний вид. Она сильно похудела, занялась спортом и отказываться от полученных результатов не собирается. Знаменитость выглядит крайне молодо и свежо. Несмотря на то, что совсем недавно у нее появился второй ребенок, дива быстро пришла в форму.

В честь своего дня рождения Кети Топурия опубликовала трогательный семейный снимок. Но фото она отдыхает в гостиной вместе с мужем и детьми. Они сидят в пижамах на большом кресле, а Лев Деньгов нежно обнимает расположившуюся у него на коленях маленькую Оливию. Сына же певица подняла вверх и нежно смотрит ему в глаза. Дочь звезды улыбается, глядя на счастливую маму.

После развода с отцом Оливии на любимую всеми артистку вдруг обрушилась критика. Многие не одобрили тот факт, что певица не стала сохранять семью, а покинула мужа и планировала воспитывать девочку сама. В какой-то момент пользователи Сети успокоились. Они осознали: Деньгов принял малышку и сумел выстроить с ней прекрасные отношения.

Снимок семьи произвел настоящий фурор. Поклонники поздравили Кети Топурию и оставили ей множество теплых слов. "Вы очень красивые", "Снова полноценная семья! Молодцы", "Такие счастливые! Пусть так будет всегда", "Какие красивые у вас дети", "Вы просто семья из сказки и мечты", "Уют и тепло, хочется к вам", – прокомментировали подписчики.

