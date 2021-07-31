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Шоу-бизнес
Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости

Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости

Проблемы дома лишают звезду желания творить.
прочитано 207 раз

Популярная певица Кети Топурия нашла личное счастье с предпринимателем Львом Деньговым. Не так давно у артистки и бизнесмена появился общий ребенок. Между тем за плечами вокалистки неудачный брак с Львом Гейхманом и болезненное расставание с рэпером Гуфом.

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В свежем интервью Кети призналась, что события, происходящие в ее жизни, всегда находят отражение в творчестве. В своих песнях артистка рассказывает поклонникам не только о драматичных этапах собственной судьбы, но и о счастливых ее моментах.

"Я зависима от того, что происходит на личном фронте", – подчеркнула вокалистка.

Между тем Кети Топурия добавила, что проблемы в семье выбивают ее из колеи и лишают трудоспособности. Продуктивно творить знаменитость может только в том случае, если дома все хорошо.

Сегодня Топурия отодвинула карьеру на второй план. Кети с головой окунулась в материнство. Отлучаясь из дома по работе, артистка испытывает чувство вины перед отпрысками. В такие моменты, чтобы компенсировать малышам недостаток внимания, звезда использует различные уловки, например, встает раньше, чтобы побыть с наследниками до отъезда.

О нынешнем избраннике Топурия говорит неохотно. Между тем журналистам удалось выяснить детали знакомства артистки со вторым мужем. Как оказалось, вокалистка впервые увидела Деньгова, когда выступала на праздновании его дня рождения. Какое-то время Кети и Лев общались по FaceTime. Когда молодые люди поняли, что их взгляды на жизнь во многом совпадают, отношения перешли в романтическую плоскость.

Топурия призналась, что рядом с супругом чувствует себя защищенной. "Он из тех мужчин, которые "сказал — сделал", - поделилась артистка.

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Кети Топурия. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2021, 12:43 Источник: Peopletalk.ru ✓ Надежный источник
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Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

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Руслана, *отпрыск* непрофессионализма, безграмотности и тупизны - это ты
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