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Шоу-бизнес
Резко изменившаяся Топурия всполошила народ

Резко изменившаяся Топурия всполошила народ

Новый образ Кети Топурии вызвал в Сети переполох. Звезду коллектива A’Studio пристыдили за радикальное преображение.
прочитано 530 раз

Солистка группы A’Studio прославилась не только сильным голосом, но и яркой внешностью. Грациозная брюнетка с горячим нравом и восточной красотой сумела покорить немало сердец. Поклонницы не раз заявляли, что Кети Топурия обладает роскошными генами, которые придают ей потрясающую индивидуальность. Резкая смена имиджа звезды поставила россиян на уши. Исполнительницу хита "Улетаю" стало сложно узнать.

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Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте кадр, на котором она сидит в автомобиле. К удивлению подписчиков, Кети Топурия стала блондинкой. Перед фотосессией она сделала окрашивание волос и модную стрижку. На снимке 34-летняя певица выглядит недовольной: она отвернула голову от объектива и слегка надула губы.


В комментариях к публикации оперативно началось обсуждение образа знаменитости. Сколько людей — столько и мнений, поэтому общую позицию участники дискуссии так и не заняли. Однако многие отметили, что Кети Топурия изменилась в худшую сторону и совсем потеряла себя. "Свой цвет волос гораздо богаче выглядит и больше идет!", "Индивидуальность пропала, как все стала", "Было круче", "Как-то прям на себя не похожа", "Вы слились с толпой", "Да что вы делаете все со своей внешностью?", "Кети уже не та", — выразились пользователи Сети про звезду A’Studio.


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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 06:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кети Топурия обнажилась для Эмина

комментарии

Ответить:

Гость795092
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Очень к лицу светлый цвет. А если не понравится, всегда можно восстановить свой цвет. Форму носа менять - это большой риск. Не знаешь , сколько отрежут и как . Кэти в этом смысле повезло. Ей удачно сделали пластику носа. А то ведь и без носа могут оставить. А волосы - это обычная, очень простая процедура.
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