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Шоу-бизнес
"Трусиков не видно": показавшая все прелести Орбакайте всполошила россиян

"Трусиков не видно": показавшая все прелести Орбакайте всполошила россиян

Кристина Орбакайте вместе со своим супругом отправилась в отпуск. Обнаженных снимков артистка старается избегать, но поклонники все равно видят все.
прочитано 833 раза

Пользователи ожидали увидеть фотографии в купальнике, которыми так кичатся отечественные знаменитости. Однако ничего подобного исполнительница не публикует, несмотря на свою завидную форму. Многие поклонники отметили, что Кристина похудела и выглядит просто великолепно, несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 50 лет.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Кристина Орбакайте на комментарии не отвечает и ведет личный блог так, как этого хочется ей. На этот раз певица сделала невозможное: она взбудоражила всех пользователей своим видео в платье. Все дело в том, что на кадре костюм с глубоким вырезом до середины беда развевает ветер. Сама дива, подняв руки вверх, томно смотрит в камеру.

Некоторых поклонников настолько впечатлили обнаженные формы звезды, что они не смогли пройти мимо. "Жаль, что трусиков не видно", "Что за эротика без эротики", "Кристина, невозможно спокойно смотреть", "Как сексуально платье играет на ветру! Даже возбудился", – писали они.

Другие же просто восхитились тем, как хорошо выглядит Кристина Орбакайте. "Красавица", "Вы просто королева этого мира! Лучше нет", "Кристина, как всегда супер! Пусть молодежь учится, как должна выглядеть мама троих детей", "Очаровательная, восхищаюсь", "Шикарная Кристина! Обожаю Вас и творчество", "Безупречная", – ахнули поклонники.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 09:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте

комментарии

Ответить:

Гость821526
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Пошёл 6 десяток- пора начать раздеваться...Волосы чужие на голове-мамкин парик?Жалкий вид..
1

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