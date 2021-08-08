Шесть дней в больнице: обеспокоенные друзья обрывают телефон Светличной

Невестка Светланы Светличной поделилась новостями.



81-летняя Светлана Светличная недавно оказалась в больнице. В лечебном учреждении звезда фильма "Бриллиантовая рука" провела шесть дней.

По словам невестки актрисы, Ольги Ивашовой, госпитализация Светланы Светличной была плановой. Знаменитость проходила обследование. Сейчас Светлана Афанасьевна уже дома и чувствует себя хорошо.

Друзья беспокоятся за актрису. Телефон Светланы Светличной не умолкает. На связи с актрисой постоянно находится звезда картины "Четвертая высота" Лариса Лужина. Интересуется здоровьем знаменитости и Александр Панкратов-Черный, который в свое время дружил с ее мужем Владимиром Ивашовым.

Отметим, в последнее время Светлану Светличную преследуют неудачи. Сначала на знаменитость упал осветительный прибор, затем она нашла в своей квартире разлитую ртуть из-за чего поругалась с родственниками, заподозрив их в желании сжить ее со света.

Осенью 2020-го Светлана Афанасьевна слегла. Врачи подозревали инсульт, но, к счастью, диагноз не подтвердился. Спустя полгода звезда фильма "Бриллиантовая рука" вновь занемогла – старая травма головы напомнила о себе.

Теперь Светлана Светличная относится к себе бережнее. Актриса не так давно рассказала журналистам, что отказалась от выходов в свет и сократила круг общения.