Сын Галкина и Пугачевой вскрыл сейф своей тети

Максим Галкин выложил пост в своем блоге о том, как их с Аллой Пугачевой наследник Гарри Галкин пытается вскрыть сейф. Недавно продолжение истории появилось в "Сторис" звездного папы.

Сын Примадонны развит не по годам. Он хотел помочь своей тете Клаве открыть сейф, от которого она забыла код. Гарри собрал личные накопления и пошел в магазин за плоскогубцами и другими приспособлениями для взлома. Родители препятствовать не стали и довольный мальчик отправился "на дело".

Подписчики восхищались мужественностью наследника Пугачевой и Галкина. "Гарик растет настоящим мужчиной! Молодцы родители", "Классный пацан растет", "Гарри красавец! Настоящий мужчина. Максим какой же вы классный отец (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написали комментаторы.

Подписчики стали требовать видеоотчет о вскрытии сейфа, Максим Галкин не смог отказать фанатам. В "Сторис" комик выложил разговор с сыном, где Гарри рассказал, что сейф вскрыть все-таки удалось, однако ожидания от его содержимого не оправдались. "Мы вскрывали сейф, чтобы найти там диск и мою фотографию. Разломали стенки и сломали дверь", — поделился сын Пугачевой.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео, где вручает своей жене Алле Пугачевой подарок — "Запорожец" 1964 года выпуска. Примадонна подарок оценила и заметила, что "любит молодых".