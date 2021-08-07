"Кого вы волочете?": переодевшегося в женское платье Милохина жестко приложили

Публицист Дмитрий Пучков резко высказался о новых кумирах и капитализме.

Писатель, известный россиянам под творческим псевдонимом "старший оперуполномоченный Гоблин", нередко обнародует свое противоречивое мнение относительно различных социальных явлений, чем вызывает много шумихи и обсуждений. Недавно Дмитрий Пучков рассуждал о том, почему современные СМИ пестрят заголовками о "золотых унитазах" очередного генерала, а не о том, как сотрудники органов спасают людей, рискуя жизнью. По мнению автора, виной всему – спрос. Людям в России нравятся подобные скандалы. Им интересно читать о новоиспеченных кумирах из ТикТока и "аквадискотеках".

Однако публицист считает, что освещать подобные вопросы как раз можно и нужно, только с несколько иной точки зрения. "Не идиот­ские "архипелаги ГУЛАГи" читать надо, а ориентироваться на опыт цивилизованных стран, где все на всех стучат и только таким образом как-то держат преступность в узде", — отметил Пучков.

Современное общество сместило фокус подражания на малоизвестных личностей с сомнительным списком достижений, считает Гоблин. Раньше в кино показывали людей, на которых действительно стоило бы равняться, сейчас все изменилось.

"Вот лицом недавнего экономического форума стал какой-то Даня Милохин – не то мужик, не то баба. Кто это такой? Кого вы волочете на авансцену, зачем они нужны?", — недоумевает в интервью Дмитрий Пучков.

Напомним, Даня Милохин появился на премии "МУЗ-ТВ" в эпатажном наряде из двух частей: с одной стороны был костюм, с другой – розовое платье.

Ранее писатель рассказывал, почему фильм "Турист" положительно скажется на отношениях России и Африки. Кинолента рассказывает о русском офицере, поехавшем в ЦАР по приглашению. "В этом плане фильм станет отличной рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте", — считает Пучков.