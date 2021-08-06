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Шоу-бизнес
Спустивший деньги сын Пугачевой занят взломом сейфа: Далеко пойдет

Спустивший деньги сын Пугачевой занят взломом сейфа: Далеко пойдет

Маленький наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина показал себя с неожиданной стороны.
прочитано 221 раз

Семилетний Гарри Галкин растет не по дням, а по часам. Мальчик собрал личные накопления и отправился в деревенский магазин, чтобы потратить деньги с пользой для семьи. Алла Пугачева, Максим Галкин, а также внучка Примадонны Клава решили присмотреть за ребенком и составить ему компанию. Среди огромного ассортимента товаров Гарри приглянулись плоскогубцы. Мальчик поведал родителям, что инструмент нужен для взлома сейфа.

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Максим Галкин сначала не понял идею маленького сына. Впоследствии выяснилось, что Гарри вознамерился вскрыть сейф своей тети Клавы. Якобы родственница забыла код от хранилища, поэтому нужно разломать его стенки. Родители не стали перечить наследнику, так что он смело добавил к покупкам щеколду для двери и двусторонний скотч.

Супруг Аллы Пугачевой записал поход в магазин на камеру и поделился роликом в инстаграм-аккаунте. Поклонники решили, что из Гарри выйдет настоящий мужчина. "Чудо, а не ребенок", "Такой хозяйственный мальчик. Рассудительный", "Какой умничка — технарь! Растет мужчина с руками!", "Какой самостоятельный, все сам старается сделать!", "Классный пацан и вы все тоже", "Замечательное воспитание и теплые отношения!" — отреагировали пользователи Сети на пост Максима Галкина.

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Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 17:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

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