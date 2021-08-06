"Всех переживу": Пугачева плюнула в россиян

Антон Богославский рассказал о странном разговоре с Аллой Пугачевой.

Пиарщик российской звезды Ольги Бузовой Антон Богославский написал автобиографическую книгу под названием "БОльше чем пиар". Он рассказал о работе со многими звездами, среди которых была и Алла Пугачева. Правда с ней он только однажды говорил.

Богославский как-то раз решился подойти к Примадонне и поинтересоваться, как ее здоровье. Это было в Новосибирске на вокзале. Он тогда работал журналистом. Разговор начался сразу резко. Пугачева бросила ему: "Я вас всех еще переживу". Тогда эта фраза показалась дерзкой и даже грубой, словно она плюнула на всех.

После этого мировоззрение Богославского изменилось. Он отметил для себя, что так уверенно надо рассуждать всем звездам российского шоу-бизнеса. К слову, уже тогда в СМИ ходили слухи о том, что Пугачева завершает певческую карьеру. А ее имя до сих пор у всех на устах.

Сейчас Антон Богославский работает с Ольгой и актером Андреем Гайдуляном. Он всегда рекомендует им брать пример с королевы российской эстрады.

В книге пиарщик рассказал и о разводе Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. По его словам, в то время экс-ведущая шоу "Дом-2" была в удручающем состоянии, он даже боялся, что она умрет. Звезду все поддерживали как могли. Но она смогла пережить свое личное горе ради собачек, ради которых стоило жить дальше.