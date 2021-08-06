"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона

Известно, что Иосиф Кобзон в молодости был крайне любвеобильным мужчиной. Нередко ходили слухи о романах легендарного артиста. Около года назад вдова исполнителя приняла участие в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Там она подтвердила, что ее любимый супруг и правда изменял ей, а она несколько раз хотела уйти из семьи.
По словам Нелли Кобзон, ее останавливали сильные чувства, а также понимание того, что супруг любит ее и дорожит их близостью, а другие женщины для него не значат ничего. Недавно бывшая администратор "Москонцерта" Нина Федорова дала интервью и раскрыла ранее неизвестные данные о некоторых знаменитостях. Так, она подтвердила, что у легендарного исполнителя были и серьезные увлечения.
Нина Федорова утверждает, что у Иосифа Кобзона были длительные отношения с Людмилой Сенчиной. Она уверена: роман длился несколько лет, а красивая певица чуть не разрушила семью коллеги. "Сожительствовала с ним в разных точках СССР", – заявила она.
Бывшая администратор "Москонцерта" призналась, что эту информацию она якобы получила от тещи исполнителя. Федорова вспомнила, что несмотря на обаяние и талант Людмилы Сенчиной, за глаза ее всегда называли достаточно нелестно: "Люда, раздвинь ножки". Она сообщила, что Нелли Кобзон долго боролась за мужчину мечты, а потому заслужила иметь все то, что есть у нее сейчас.
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