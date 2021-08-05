Заморозившая яйцеклетки Семенович нашла себе достойного мужчину

Российская певица Анна Семенович рассказала, что находится в отношениях.

В начале года Анна Семенович огорошила поклонникам новостью о расставании с возлюбленным. Правда, его лица так никто не увидел. Некоторые даже сомневались в его существовании. Так или иначе, по официальным данным, вместе пара прожила полтора года, но певица никогда не верила в серьезность его намерений.

На днях Семенович радостно сообщила, что ее сердце снова несвободно. Она рассказала, что ее избранник очень решительный, так как взял и подошел познакомиться с ней. Ей такое поведение понравилось. Певица допустила, что мужчина вполне достоин ее.

"Мы познакомились в ресторане. Я подумала: "Почему бы не дать ему шанс? Не выпить с ним чашку кофе?" – поведала Анна Семенович в шоу "Откройте, Давид".



Ранее певица рассказала поклонникам, что готова стать матерью и ищет подходящую кандидатуру. 41-летнюю артистку не смущает ее возраст. Она заморозила свои яйцеклетки, так что может заводить родных детей хоть в 70.

Процедура заморозки яйцеклеток является сложной и довольно дорогой. Пока она хочет родить ребенка от любимого мужчины, но и не исключает, что может справиться со всем и в гордом одиночестве.

