"Красивая невеста": Семенович в свадебном платье принимает поздравления

Анна Семенович превратилась в нарядную невесту. Это произошло в ходе съемок нового клипа.

Как бы ни хотели фанаты выдать Анну Семенович замуж, звезда по-прежнему не торопится обзавестись семьей. Вместо того, чтобы плодотворно вкладывать время в личную жизнь, пышногрудая красотка занимается карьерой. Но мысли о замужестве, очевидно, не отпускают знаменитость. Раз уж стать настоящей невестой 41-летней певице не удалось, она решила примерить свадебное облачение для съемок нового клипа на песню "Хочу".

Артистка снялась на камеру в белоснежном платье с элегантными украшениями. Во время записи клипа улыбка не сходила с ее лица. Анна Семенович танцевала около церкви. Небольшое видео с этого события звездная дива опубликовала в инстаграм-аккаунте. "Всем желаю этим летом встретить свою вторую половинку", — обратилась певица к подписчикам.

Поклонники поздравили знаменитость с грядущим выходом нового клипа. Некоторые и вовсе решили, что Анна Семенович готовится к свадьбе. "Репетиция свадьбы?!", "Красивая невеста", "Анна, вы замуж вышли? Если да, то поздравляю. Вы заслуживаете счастья, любви вам", — написали пораженные видом звезды россияне.



Хейтеры отметили, что фигура певицы в пышном белом платье выглядит непривлекательно из-за лишнего веса. "Куда ж так толстеешь-то, кошмар", "Аня, давай вместе худеть", "Уже похожа на кадушку, а точнее на куклу, которую посадили на самовар", — написали язвительные пользователи Сети Анне Семенович.