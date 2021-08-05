Вскрылась информация о состоянии 84-летней Пьехи после операции

О том, как себя чувствует звезда после тяжелой операции на коленях, поведал ее внук Стас Пьеха. Выяснилось, что исполнительница практически не выходит из своего загородного дома.
По словам певца, Эдита Станиславовна проживает на даче под Санкт-Петербургом в деревне Северная Самарка в начале весны 2020 года. Перебраться от городской суеты звезду эстрады сподвигла пандемия коронавируса.
Стас Пьеха подчеркнул, что затворницей его бабушку назвать нельзя, поскольку рядом с ней живут несколько ее помощниц. По словам артиста, Эдита Пьеха в последнее время стала менее активной, чем раньше. Причиной тому и преклонный возраст, и хирургическое вмешательство.
Стас Пьеха также сообщил, что пока исполнительница не восстановилась полностью. Ей еще предстоит до конца "расходить ноги". Он созванивается с родственницей. Бывал у Эдиты Пьехи внук всего пару раз – боялся "привезти" из города ковид.
Отметим, что Эдита Пьеха не объявляла официально о своем уходе со сцены. Некоторые скептики посчитали, что она ушла из светской жизни, чтобы подогреть к себе интерес. Однако Стас Пьеха заверил, что его бабушка никогда не стала бы прибегать к подобным решениям. Ранее сама певица говорила, что в ней всегда будет жить страсть к музыке.
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