Лоза о жарком споре с Земфирой: Есть те, кто тормозят планету

Суть программы заключается в том, что к пяти комикам присоединяется один звездный гость. Он рассказывает свою историю, которую готовит заранее. В конце повествования задача каждого ведущего заключается в том, чтобы придумать завершение этой истории, которое знаменитость не оглашает до версий юмористов. После гость рассказывает, как все было на самом деле.
В какой-то момент диалог комиков и Юрия Лозы дошел до того, что речь зашла о певице Земфире. Исполнитель отметил, что у него есть забавная история связанная с ней. В тот момент они оказались вместе в аэропорту, так как выступали на одном мероприятии.
Рейс, на котором нужно было оказаться обоим знаменитостям, задержали. Юрий Эдуардович спокойно сидел и ждал, когда придет время готовиться к посадке, но молодая коллега не могла вести себя также. По словам артиста, она суетилась и переживала, после чего он попросил ее успокоиться и подождать.
"Есть люди, которые двигают планету вперед, а есть те, кто ее тормозят", – заявила Земфира Юрию Лозе. Исполнитель посмеялся и отметил, что его поражают люди, которые и правда считают, что двигают что-то вперед в современном мире. Юмористы не смогли не пошутить о том, что нет смысла двигать планету вперед, если она плоская. Напомним, Юрий Эдуардович придерживается теории о том, что Земля является плоским небесным телом и утверждает, что у этого есть множество доказательств.
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