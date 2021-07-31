"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Земфира популярнее Моргенштерна.

Знаменитая рок-исполнительница попала в топ-40 на "Яндекс.Музыке" после презентации нового мини-альбома "Ах" 29 июля. По количеству лайков Земфира явно превосходит скандально популярного рэпера Моргенштерна. Сергей Соседов рассказал, почему Рамазанова оказалась более популярна.

"Естественно, она как артист гораздо мощнее, чем Моргенштерн. Их нельзя ставить в один ряд, она совершенно другого класса артистка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — объяснил критик.

Соседов говорит, что Земфиру знают и слушают давно, она появляется с новыми композициями нечасто, именно поэтому зрители так бурно реагируют. А с выходом сразу четырех песен она фактически раскатала популярного рэпера по прослушиваниям и лайкам.

"Она имела такой успех, который и не снился никакому Моргенштерну", — отметил журналист.

Недавно артистка подала иск на Евгения Гришковца за оскорбление чести и достоинства. В заявление требуется взыскать с драматурга 1,5 миллиона рублей моральной компенсации. Писатель жестко высказался относительно альбома Земфиры "Бордерлайн". Позднее он признался, что понял свою ошибку сразу, как только произнес речь. Гришковец публично извинился перед певицей. Иск вернули заявительнице в связи с тем, что он был подан не в то ведомство.

Ранее молодой звезде все же удалось обойти в популярности Земфиру. Артистка ТО-МА стала первой исполнительницей из России, которая удостоилась сразу двух номинаций фестиваля Berlin music video Awards. Даже Рамазановой не удавалось достичь такого уровня.