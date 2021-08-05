Анита Цой о последствиях серьезной болезни: Ощущаю уже больше года

Летом прошлого года Аниту Цой госпитализировали из-за заражения коронавирусом. Легкие певицы были поражены на 52%. К счастью, артистке удалось выздороветь, но она до сих пор проходит курс реабилитации и физиотерапии. "Последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года", – рассказала знаменитость.
Цой очень переживала из-за поражения легких, ведь от этих органов зависит ее карьера. Чтобы снова петь в полную силу, артистка стала заниматься с педагогом по вокалу. Это пошло Аните на пользу. Также знаменитость благодарна поклонникам, которые поддерживали ее трудный период.
После ковида каждые две недели Цой проверяла количество антител в своем организме. Спустя время их не осталось, поэтому артистка прошла вакцинацию от коронавируса.
Напомним, не так давно Анита пережила трагедию. На 77-м году жизни скончалась мать певицы Юн Элоиза Санхымовна. Цой не стала раскрывать причину смерти родительницы. Известно лишь то, что у матери артистки были проблемы со здоровьем.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анита Цой столкнулась на красной ковровой дорожке музыкальной премии с эпатажным блогером. Певица сделала нарушившей покой девушке замечание.
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