Стянувшая с головы парик Цой шокировала публику

Анита Цой решила доказать поклонникам, что и без парика она чудо как хороша.

Недавно на фестивале "Славянский базар" 50-летняя звезда появилась без привычной всем роскошной шевелюры. Возможно, сильная жара вынудила артистку отказаться от парика или же она просто решила на время сменить имидж. Однако после этого в Сети всплыло множество колких комментариев, ведь многие даже не подозревали, что Анита Цой носит парик.

Чтобы дать отпор всем хейтерам, певица сняла короткое видео, где появилась с накладной шевелюрой и без нее. Артистка опубликовала этот ролик в своем инстаграм-аккаунте. В видео звезда весело поет о том, что и в парике и без него она красавица и себе-то уж точно нравится.

Очевидно, многие фолловеры были шокированы такими честными кадрами, однако постарались скрыть удивление и поспешили поддержать звезду, решившуюся на откровенность. Фолловеры оставили под видео множество комплиментов.

Люди написали:

"Кто посмел сказать, что Вы не красавица? Любимая, Вы самая – самая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Антиточка Вы у нас всегда красавица", "красавица!!! Любить себя это искусство", "Красавица , во всех отношениях".

Певица поблагодарила фанатов за все приятные слова в свой адрес. На удивление, среди фолловеров Цой совсем не нашлось тех, кто имел бы отличное от нее мнение – это даже натолкнуло некоторых пользователей на мысли о цензуре в микроблоге Аниты. Но, возможно, певица просто сумела собрать очень лояльную аудиторию.

Ранее "Дни.ру" писали о неожиданном поступке Аниты Цой, который шокировал слепого музыканта.