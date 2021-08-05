"Чтоб казаться молодой": кардинальным переменам в жизни Пугачевой нашли объяснение

Новость о том, что 72-летняя Примадонна из "АБ" станет "АП", ошарашила ее поклонников. Ведь певица долгие годы называет себя не иначе как по имени и отчеству: Алла Борисовна. Ее новый товарный знак расшифровывается как Алла Пугачева.
Артистка уже подала заявку в Роспатент. Новый знак минималистический, стильный и молодежный.
Собеседница "Дни.ру" объяснила, что столь неожиданный поступок звезды связан с тем, что Алла Пугачева в душе всегда молода. Данное решение психолог считает показателем того, что исполнительница идет в ногу со временем.
"Я думаю, это психологическая защита, чтобы казаться молодой", – заявила Бэлла Кудинова.
Также специалист предположила, что, возможно, у Аллы Пугачевой появилась идея снова возвратиться на сцену со сценическим псевдонимом. "Ну, обычно люди так защищают себя, либо готовят новую волну хайпа", – заключила психолог. Отметим, что свое решение сама артистка пока не прокомментировала.
Как писали "Дни.ру", за последние годы стиль Аллы Пугачевой сильно изменился. Певица сильно похудела, привела в порядок лицо с помощью косметических процедур и стала носить более молодежные и стильные наряды.
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