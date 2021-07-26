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Шоу-бизнес
Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок

Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок

Появилась информация о том, что Алла Пугачева решила сделать ребрендинг.
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По имеющимся данным, из "АБ" Примадонна станет "АП". Интересно, что звезда отечественной эстрады много лет величает себя не иначе как по имени и отчеству: Алла Борисовна. Ее товарный знак показывается во время концертов и украшает мерч.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако теперь 72-летняя артистка сделала неожиданный ход, обратившись в Роспатент с заявкой на регистрацию нового товарного знака. Он довольно минималистический, стильный и молодежный.

Поклонников шокировало странное решение Аллы Пугачевой. Причины своего поступка исполнительница пока не озвучила.

Отметим, что многие россияне восхищаются тем, как стала выглядеть певица. Если раньше она предпочитала наряды оверсайз, то в последние пару лет выбирает модные вещи – обтягивающие короткие платья, шорты, джинсы, футболки и кроссовки.

Знаменитость больше не стесняется демонстрировать свою фигуру. И ей есть чем гордиться. Ведь Алла Пугачева сильно похудела. Однако всегда находятся и злопыхатели, которые осуждают Примадонну за излишнюю откровенность в столь солидном возрасте.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 11:56 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
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