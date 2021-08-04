Резко постаревший Маликов ужаснул россиян

Многие звезды российского шоу-бизнеса проводят лето на море. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса в мире, артисты улетают в Грецию, Турцию, на Мальдивы и многие другие курорты. Оттуда звезды публикуют на зависть поклонникам шикарные фотографии и видео.
Певец Дмитрий Маликов стал исключением. Он удивил фанатов свежей публикацией в "Инстаграм". В кадре артист предстал... на Москве-реке.
"Вы думаете, я на море? Нет! Я на Москве-реке, родименькой!" – написал Дмитрий Маликов.
Фанаты опешили от вида изменившегося артиста. Многие отметили, что Маликов сильно похудел и даже постарел. Впрочем. большинство признались, что артист в прекрасной форме.
"Дмитрий, я вас сразу не узнала. Так похудел"; "Постарел как-то"; "Внешность не соответствует реальному возрасту"; "Ой, Дима, какой ты худой тут... Или это черный цвет стройнит", – написали фолловеры.
Ранее стало известно о том, что дочь Дмитрия Маликова Стефания встречается с российским нападающим американского хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым.
Он играл в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре