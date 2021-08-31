Мать закоренелого холостяка Тимати заявила о скорой свадьбе

Симона Юнусова ответила бушующим поклонникам. Мать рэпера Тимати прокомментировала слухи о браке.

61-летняя Симона Юнусова считается одной из самых популярных бабушек страны. Она с любовью воспитывает внучку Алису и вкладывает все силы в ее воспитание. Пока Тимати мечется от одной модели к другой и никак не может вступить в брак, женщину осыпают предложениями выйти замуж. Поклонники рекомендуют Симоне Юнусовой подумать о личной жизни и создать союз с подходящим человеком, чтобы у рэпера был перед глазами достойный пример.

Звездная бабушка открыто заявила фанатам, что никакой скорой свадьбы от нее ждать не стоит. Симона Юнусова волнуется за будущее внучки и не горит желанием окунаться в страстный роман. Женщина убеждена, что построить отношения в современном обществе трудно, поскольку в нем приветствуется потребительское отношение к партнеру и самовлюбленность. "Как среди всего этого вырастить девочку образованной, чуткой, не легковесной и не лицемерной, умеющей отдавать, а не только брать?" — спросила она у подписчиков в инстаграм-аккаунте.

Симона Юнусова отметила, что никогда не ставила перед собой задачу выйти замуж, поэтому и притягивала мужчин. По словам знаменитости, "химия" нужна в отношениях, но она проходит. "Хочется понимания и душевной близости, а не вечного веселья и праздника", — выразилась мать рэпера Тимати.