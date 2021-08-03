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Шоу-бизнес
"Обалдеть!": Пугачева устроила битву внутри семьи

"Обалдеть!": Пугачева устроила битву внутри семьи

Алла Пугачева дала близким людям жесткие указания. Максим Галкин показал необычное видео.
прочитано 128 раз

Добившись успеха на сцене, Примадонна взвалила на себя обязанности по воспитанию детей. Однако только сыном Гарри и дочерью Лизой она не ограничивается. Алла Пугачева мощно влияет на развитие своей внучки Клавдии, которую родила Кристина Орбакайте. Максим Галкин показал, как жена развлекается вместе с родней. Примадонна учинила внутри семьи танцевальный баттл — битву, в которой соревновались девятилетняя Клава и семилетняя Лиза.

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С одной стороны, борьба детей-родственников за похвалу кажется странной и может негативно повлиять на психологию девочек. Однако Алла Пугачева решила иначе. Она уверенно руководила процессом соревнований и грозно выкрикивала свои указания. Лиза и Клава сначала танцевали по очереди, а затем Примадонна распорядилась, чтобы они показали мастерство в паре.


Пользователи Сети проанализировали выступления девочек и каждой дали оценки. Юных танцовщиц не только засыпали комплиментами, но и раскритиковали. Некоторые и вовсе написали, что Лиза затмила Клаву. В целом комментаторы сочли мероприятие довольно интересным. "Одна краше другой. Браво Максиму за такую семью!", "Боже! Напомнили мое детство, все то же самое, все повторяется", "Обалдеть! Девчонки зажгли так зажгли", "Маленькая тетя с большой племяшкой!" — выразились россияне.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 17:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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