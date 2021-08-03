"Хочется такую же сказку": сестра пошла по стопам звезды "Дома-2" Марины Африкантовой

Родственница звезды шоу "Дом-2" Яна Африкантова пришла на телестройку, чтобы найти свою любовь.

Девушка настроена серьезно. Мимолетные отношения ее не интересуют. Яна по примеру своей старшей сестры намерена найти единственного мужчину, который поведет ее под венец.



Марина Африкантова стала настоящей звездой реалити-шоу, на котором провела не один год и нашла свою любовь – Романа Капаклы. Пара счастлива в браке. Вот и юная Яна решила поти по стопам родственницы.

Девушка рассказала, что хочет "такую же сказку", как у сестры с ее мужем. Раньше Яна Африкантова бывала на шоу "Дом-2" как гостья. Сейчас на телепроекте нет молодого человека, который мог бы прийтись ей по душе. Она отметила, что не намерена терпеть скучных парней.

Марина Африкантова поддержала младшую сестру. Она уверена, что шоу "Дом-2" дает ребятам прекрасный старт в жизнь, помогая обрести не только любовь, но и популярность. В настоящее время девушка зарабатывает с помощью рекламы в соцсетях, а также принимает участие в коммерческих съемках.

Напомним, в Сети время от времени появляются слухи о том, что Марина Африкантова и Роман Капаклы ждут ребенка. Однако пока звезды шоу "Дом-2" опровергали подобные домыслы.