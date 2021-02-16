"Срамота!": развратная звезда "Дома-2" прилюдно взяла в рот огромный фаллос

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова шокировала народ, разместив странные кадры в "Инстаграм". Звезда телестройки потеряла стыд, считают интернет-пользователи.

33-летняя участница реалити-шоу "Дом-2" отметила День святого Валентина в ресторане. Вечер Марины Африкантовой скрасили некие женщины, нарядившиеся в костюмы ангелов. Они поили девушку и ее друзей жидкостями из клизм и емкостей в виде мужского полового органа.

Африкантова не постеснялась снять видео, как она давится неким веществом, выливающимся в ее рот из большого пластикового фаллоса. Девушка посчитала процесс забавным. Опубликовав кадры в "Инстаграм", она оставила надпись: "Говорит, с яичек не слизала".

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на эти кадры. Некоторые пошутили, что таким образом Африкантова отработала навыки, полученные на "Доме-2". Другие же посчитали оральное развлечение мерзким. "Срамота!", "Какой кошмар!", "Это уже слишком!", "Марина опускается все ниже и ниже", – высказались люди.

Напомним, осенью прошлого года Марина Африкантова и ее возлюбленный Роман Капаклы попали в ДТП. Они ехали на машине из Санкт-Петербурга в Москву по трассе, которую заметало снегом. Мать звезды реалити-шоу "Дом-2" тогда накинулась на парня с обвинениями. Мол, он подверг избранницу опасности.