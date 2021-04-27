Баснословные деньги: звезда "Дома-2" приобрела элитный автомобиль за неприличную сумму

Марина Африкантова купила себе машину марки Bentley. Поклонники бурно отреагировали на происходящее.

33-летняя бывшая участница шоу "Дом-2" рассказала, что просто не может скрыть такое событие от широкой общественности. Она смогла осуществить свою мечту и приобрести Bentley Continental GT. Такая машина на официальном сайте стоит приблизительно от 15,5 миллионов рублей. Марина отметила, что не верит в случившееся до сих пор.

Экс-участница телестройки долго грезила о дорогой покупке, но понимала, что никогда не сможет позволить себе элитный автомобиль. Она была убеждена, что такие машины девушкам всегда дарят, но теперь точно знает, что это не так. Как только она заработала достаточное количество денег, она решила, что обязана порадовать себя.

"Я безумно горжусь собой", – рассказала Марина Африкантова. Она верит в то, что в жизни возможно все и мечтает донести эту мысль до поклонниц. В "Инстаграме" дива поделилась красочным видео новой белоснежной машины.

Однако не все нашли в себе силы порадоваться за финалистку шоу "Дом-2". "Живут в съемных квартирах, но на обычных машинах не ездят", "В таком возрасте пора ребенку радоваться. Как зубки первые вылезли, как он сказал первое слово", "Ну, что за развод? Мужик же купил", "Она сама ничего не стоит. Все спонсоры", "А кем надо работать, чтобы такое купить?", "Помогла хотя бы раз детскому дому или детям инвалидам, а то хвастается", – возмутились пользователи.

