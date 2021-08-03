Появилась информация о влиятельном покровителе Милохина

В Сети ходят множество слухов об отношениях Дани Милохина. Блогер Александр Дубак сделал смелое предположение о звезде.

Поговаривают, что у 19-летнего певца есть некий состоятельный мужчина-покровитель. Домыслы основаны на том, что в столь юном возрасте еще недавно никому не известный выпускник детского дома стал звездой первой величины.



Собеседник "Дни.ру" уверен, что нет дыма без огня. Александр Дубак отметил, что если анализировать образ Милохина на премии "Муз-ТВ", можно смело предположить, что "ориентация Дани начинается с приставки би".

Блогер не исключает, что парня продвигает влиятельный и богатый покровитель, так как молодой певец без специального образования уже стал ведущим на ТВ. "А песня "Мама, я не гей" – это хороший способ отмыться", – считает Дубак.

По его мнению, психологи точно скажут, что у Дани Милохина повышенный эмоциональный фон, и у таких людей семь пятниц на неделе. Пример, который исполнитель подает молодежи, Александр Дубак считает плохим.

"Красить ногти? Это настоящая аморальщина, в которой Милохин чувствует себя очень комфортно!", – заключил блогер.

Как писали "Дни.ру", поклонники Дани уверены, что между ним и тиктокершей Кариной Карамбейби роман. Однако эта информация официально не подтверждена.

