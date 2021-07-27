Названо имя предполагаемого любовника Дани Милохина

В Сети появилась информация о романе Дани Милохина с коллегой.

Выпускник обычного российского детского дома Даня Милохин становится популярнее день ото дня. Поклонники гадают – откуда берутся ресурсы на продвижение? Ведь явно тут дело не обошлось одним талантом юного тиктокера.

Месяц назад глава дирекции кинопостпродакшена Первого канала Антон Ненашев заявил, что у Дани Милохина якобы может быть влиятельный любовник, который помогает ему продвигаться в шоу-бизнесе.

Наконец все стало на свои места. Поклонники уверены, что между тиктокерами Милохиным и Карамбейби роман. Вот уж кто может по бартеру продвинуть его в "Тик-ток" и "Инстгарам". Вопрос только в том, чем он расплачивается. Однако вся эта информация остается на уровне слухов и официально не подтверждена.

Дело в том, что блогер Карина Карамбейби встречалась с битмейкером Славой Марлоу, после чего рассталась с ним. Фанаты уверены – она ушла к Милохину. Но представители звезд посоветовали не спешить с выводами.

На днях Марлоу опубликовал в своем "Инстаграм" видео, на котором отметил свою возлюбленную в компании Дани Милохина. Он прикрепил смайлик с разбитым сердцем. Поклонники были уверены, что это означает, что Карамбейби ушла от него к блогеру.

По данным PeopleTolk, блогеры не состоят в отношениях и просто являются коллегами по одному проекту. Официальный представитель Карины Карамбейби и вовсе назвал происходящее хайпом со стороны Марлоу.