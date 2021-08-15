Молодая жена Петросяна всполошила народ своим видом

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно радует подписчиков своими стильными нарядами. Девушка опубликовала снимок в эффектом синем наряде в горох.

Супруга юмориста активно делилась снимками с отдыха в Ялте. Подписчики оценивают каждый новый наряд Татьяны. Под новым снимком Брухунова сообщила, что отпуск подошел к концу. "Время возвращаться домой!", - подписала девушка.

Поклонники высоко оценили образ Татьяны. "Панама в тему и все просто супер", "Красивая улыбка", "Такая вы солнечная!", "Мой любимый стиль", "Во всех нарядах что вы носите – хороши. Приятно смотреть- очень нравиться ваши образы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Образы жены Петросяна действительно являются поводом для обсуждения. Недавно из-за белого платья-рубашки в комментариях разгорелась полемика. Некоторые подписчики отметили оригинальность и яркость образа, другие же, напротив, назвали наряд безвкусным, причем в довольно грубой форме.

Ранее появилась информация о том, что врач ограничил Петросяну количество удовольствий с женой до двух раз в неделю. Речь, как выяснилось, шла о еде. Юморист внимательно следить за своим питанием и режимом. Он находился на строгой диете, которую контролировала молодая супруга. На отдыхе Евгений Ваганович дал слабину и употребил мозговую кость, которая содержит много холестерина. "Такие кости можно есть только два раза в неделю", — ограничил рацион диетолог артиста.