В Сеть попал снимок обнажившейся 45-летней Захаровой: Уподобилась голопопым

Елена Захарова решила провести последние дни лета в Крыму. Актриса путешествовала по полуострову вместе с близкими, периодически публикуя снимки с отдыха в "Инстаграм". Последнее фото, которым поделилась 45-летняя знаменитость, активно обсудили интернет-пользователи.
Так, Захарова выложила кадр, на котором она запечатлена в бикини на берегу Черного моря. Под фото актриса написала, что во время отпуска набрала несколько лишних килограммов. Поклонники же не заметили, что Елена поправилась. Напротив, они остались в восторге от идеальной фигуры знаменитости. "Роскошная женщина!", – прокомментировал снимок один из поклонников.
Однако некоторые пользователи Сети не смогли сдержаться и сделали артистке замечание. "Эх, Лена, Лена! Не уподобляйтесь вы этим голопопым!", "Как приятно было на вас смотреть, читать. И вы туда же", "Все оголяются. Зачем?", "Больше нечем выделиться, видимо", – отреагировали подписчики.
Напомним, Елена Захарова три года держала в тайне имя дочери. Однако внимательный поклонник рассекретил информацию о том, как зовут наследницу актрисы. Об этом ранее писали "Дни.ру".
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