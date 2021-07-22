Захарова в откровенном бикини всполошила россиян

Звезда сериала "Кадетство" разделась на пляже. Елена Захарова в купальнике произвела фурор.

Артистка Елена Захарова потрясающе выглядит не только на экране, но и в жизни. Знаменитость восхищает поклонников и актерским талантом, и эффектной внешностью. На днях рыжеволосая звезда отдыхала в Крыму, не забывая радовать фанатов снимками в инстаграм-аккаунте. Под конец отпуска кинодива разместила в Сети пикантные кадры в крошечном купальнике.

Актриса устроила фотосессию на ялтинском пляже. Позируя перед камерой, она опиралась на поручень лестницы. На снимках Елена Захарова предстала в желтом бикини без бретелек, выставив на обозрение скрытые под обычной одеждой участки тела. Загорелая звезда игриво разместила руку на бедре. Артистка надела модные черные очки, чтобы солнце не слепило глаза.

Елене Захаровой удалось всполошить подписчиков соблазнительными формами. Фанаты отметили, что внешний вид кинодивы выше всяких похвал. Они оставили для звезды много комплиментов. "Восхищен. Фигурка просто отпад", "Не своди с ума!", "Стройняшка", "Ослепительно прекрасны", "Купальник супер и сама красотка", "Любим Вас! Обожаем!", "Прекрасная Елена, Вы так красивы, что Вами можно любоваться часами. В Вас столько шарма и изысканности, что просто не верится, что такие женщины существуют в природе!" — написали в комментариях пользователи Сети.

