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Шоу-бизнес
"Льются потоки дерьма": Ахеджакова взвыла из-за травли

"Льются потоки дерьма": Ахеджакова взвыла из-за травли

Лия Ахеджакова рассказала о нападках интернет-пользователей в свой адрес. Хейтеры довели 83-летнюю актрису до отчаяния.
прочитано 187 раз

Звезда оказалась в центре громкого скандала. Многим не понравился спектакль "Первый хлеб" с ее участием. Звезда театра и кино отреагировала на критику.

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Сюжеты Звездные скандалы

Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

В частности, не по душе пришлась постановка организации "Офицеры России". Они посчитали, что в ней оскорблены ветераны Великой отечественной войны. В итоге из-за шумихи прокуратура начала проверку.

Поползли слухи, что спектакль убрали из репертуара "Современника". Лия Ахеджакова опровергла эту информацию. Также знаменитость призналась, что очень тяжело переживает травлю, которую устроили ей недоброжелатели. По словам актрисы, в Сети на нее льются "потоки дерьма", и конца этому не видно.

В эти трудные дни Лию Ахеджакову поддерживает ее муж, фотограф Владимир Персиянов, с которым они поженились 20 лет назад. Артистка отметила, что если супруг ее оставит, то ей конец. Мужчина проверяет, что пишут о его жене в Интернете, следит за появлением фейковых аккаунтов от имени звезды.

Лия Ахеджакова констатировала, что не раз подвергалась травле. Однако такого шквала негатива еще не было. Актриса не понимает, почему ее сделали мишенью для нападок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 11:52 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

комментарии

Ответить:

854136
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переобувается в зависимости от обстоятельств, продажная шкура, она триста лет никому не нужна старая рухлядь
Гость839803
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Старая озлобленная тетка.Вся ее злоба из-за того,думаю,что до сих пор ее никто не относит к легендам кино.Воспринимают как просто рядовую актрису .
1

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