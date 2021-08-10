"Это немыслимо!": Ахеджакову атаковали после спектакля с пьяной вдовой на могиле офицера

Лия Ахеджакова пожаловалась на атаку кибертеррористов.

83-летняя народная артистка России Лия Ахеджакова недавно угодила в грандиозный скандал со спектаклем польского режиссера. В ситуации разбирался сам глава СК, так как было заявлено об оскорблении чувств ветеранов войны.

Напомним, в спектакле "Первый хлеб" была сцена, в которой Лия Ахеджакова играла роль вдовы офицера. Она пришла к нему на могилу и нецензурно выражалась. Зрители сочли, что героиня актрисы не в себе или даже пьяна. Сама же Ахеджакова заявила, что скандал раздули из-за закулисных интриг в "Современнике".

Похоже, на этом черная полоса в жизни артистки театра "Современник" не закончилась. Теперь она стала жертвой кибермошенников.

В "Твиттер" от имени артистки некто опубликовал оскорбительное высказывание в адрес российского телеведущего Владимира Соловьева. В тексте говорилось, что он бесстыжий и подлый журналист.

Все приняли это за чистую монету, в результате униженный Соловьев лично провел прямой эфир, в котором ответил ничего не подозревающей Ахеджаковой. В итоге разразился скандал, о котором актриса узнала чуть ли не последней. Получилась неловкая ситуация. "Это немыслимо!" – воскликнула возмущенная актриса Оксана Мысина, которая и рассказала подруге о случившемся в Сети.

Как выяснилось, кибермошенники уже не впервые создают фейковый аккаунт Лии Ахеджаковой и пользуются им. Однажды ей даже приходилось пользоваться услугами адвоката, чтобы удалить все страницы со своим именем.

Лия Ахеджакова не раз говорила, что не пользуется интернетом, в отличие от своего мужа. Возможно именно этим и воспользовались мошенники, чтобы опорочить ее доброе имя.