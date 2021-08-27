В скандале с Дрожжиной и Цивиным всплыл мертвец

Несколько дней назад нотариус юриста и артистки Дмитрий Бублий отчасти сознался в мошеннических схемах. Это усугубило сложное положение супругов.
Выяснилось, что Бублий участвовал в "темных" делах. Так, недавно МГУ Ольга Нищая стала жертвой мошенников, лишивших ее двух столичных квартир. Примечательно, что за сделки с недвижимостью отвечала нотариальная контора Дмитрия Бублия.
С женщиной безрезультатно пытались выйти на связь. Затем жилище Нищей вскрыли правоохранители. В доме был найден труп Ольги. В студии шоу "Пусть говорят" Первого канала гости отметили, что и в деле обнаруженной мертвой Нищей, и в деле с украденным наследством Баталова фигурирует Бублий.
У нотариуса есть и другие "темные" дела, поэтому его могут лишить профессиональной лицензии. Репутация Бублия уже подмочена, как и Цивина с Дрожжиной. Они и так стали нерукопожатными для многих знаменитостей.
Напомним, ранее вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила в присвоении имущества семьи своих бывших друзей – Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. В результате суда женщине и дочери актера удалось вернуть свою недвижимость, но громкое дело еще не закрыто.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Почему Долина так плохо выглядит?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела