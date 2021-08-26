Брошенная Авербухом Арзамасова с грудным ребенком на руках выходит из декрета

14 августа российская актриса Лиза Арзамасова впервые стала матерью. Она родила сына от фигуриста Ильи Авербуха, у которого уже есть один ребенок от предыдущих отношений. Не успела актриса вернуться домой из роддома, она уже задумалась о выходе на работу.
Сейчас в звездной семье работает один Илья Авербух, но уже в сентябре Елизавета Арзамасова планирует выйти на сцену МХАТа имени Горького и сыграть в спектакле "Нюрнбергский вальс", пишет Life.
Помимо этого Арзамасова планирует сыграть в Театре наций в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях".
Напомним, сейчас Илья Авербух находится постоянно а разъездах, связанных с работой. Когда его жена родила первенца, он сразу уехал в Нижний Новгород. Сейчас он в Екатеринбурге. Поклонники критикуют фигуриста за то, что он буквально бросил только что родившую жену с грудным ребенком на руках. Ведь не секрет, что в первые месяцы жизни малыша матери особенно сложно. Но Авербух не намерен останавливаться вкалывать и видит семью урывками.
Недавно в интервью он отметил, что впереди у него очень много новых проектов.
Напомним, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце прошлого года. Об их романе стало известно незадолго до свадьбы. А сразу после росписи пара объявила, что Лиза ждет ребенка.
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