Брошенная Авербухом Арзамасова с грудным ребенком на руках выходит из декрета

Елизавета Арзамасова назвала сроки выхода из декретного отпуска.

14 августа российская актриса Лиза Арзамасова впервые стала матерью. Она родила сына от фигуриста Ильи Авербуха, у которого уже есть один ребенок от предыдущих отношений. Не успела актриса вернуться домой из роддома, она уже задумалась о выходе на работу.

Сейчас в звездной семье работает один Илья Авербух, но уже в сентябре Елизавета Арзамасова планирует выйти на сцену МХАТа имени Горького и сыграть в спектакле "Нюрнбергский вальс", пишет Life.

Помимо этого Арзамасова планирует сыграть в Театре наций в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях".

Напомним, сейчас Илья Авербух находится постоянно а разъездах, связанных с работой. Когда его жена родила первенца, он сразу уехал в Нижний Новгород. Сейчас он в Екатеринбурге. Поклонники критикуют фигуриста за то, что он буквально бросил только что родившую жену с грудным ребенком на руках. Ведь не секрет, что в первые месяцы жизни малыша матери особенно сложно. Но Авербух не намерен останавливаться вкалывать и видит семью урывками.

Недавно в интервью он отметил, что впереди у него очень много новых проектов.

Напомним, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце прошлого года. Об их романе стало известно незадолго до свадьбы. А сразу после росписи пара объявила, что Лиза ждет ребенка.

