Длительное обезвоживание: врач ужаснулся виду истощенной МакSим

Ранее в Сети появилось видео с жутко худой певицей МакSим. Судя по кадрам, артистка весит не более 35 килограммов. Врач-невролог, реабилитолог, врач спортивной медицины Ринат Акбаров прокомментировал внешний вид знаменитости и дал рекомендации по восстановлению.

По словам специалиста, на лицо то, что болезнь Марины Абросимовой была связана с длительным обездвиживанием. Он констатировал, что у вокалистки явный недостаток мышечной массы.

Медика удивило, что после столь длительного нахождения в коме и с огромным поражением легких звезда с помощью его коллег все же смогла побороть недуг. Напомним, у певицы МакSим диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Акбаров убежден, что пример исполнительницы может вдохновить других пациентов бороться за жизнь до конца. При этом он добавил, что в его практике были и более сложные случаи. В отличие от многих россиян, которые сомневаются в болезни артистки, у эксперта нет вопросов по этому поводу.

По словам медика, теперь певице МакSим предстоит большой курс по реабилитации. В него входят массаж, прессотерапия, посещение барокамеры. Он отметил, что сейчас Марине Абросимовой важно не только движение в пределах дома, но и постоянное наблюдение специалистов.

Врач порекомендовал звезде пройти восстановление в санатории или пансионате. Также Ринат Акбаров отметил, что помогут в восстановлении организму знаменитости аминокислотные коктейли, травяные бальзамы и натуральные продукты.