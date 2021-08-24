Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Вторник
24 августа
Лента новостей
10:59
Знаменитый экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве
10:56
Заслужила: Муцениеце сообщила о выгоде от развода с Прилучным
10:49
Аналитик Чалый: Путин опроверг позицию Лукашенко насчет ситуации в Белоруссии
10:38
В столичном ресторане возродили дореволюционную традицию
10:07
Длительное обезвоживание: врач ужаснулся виду истощенной МакSим
09:57
Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®
09:26
"Жесть какая": изуродованный Петросян вызвал оторопь
08:59
Украинский политолог Золотарев: Зеленского будут "бить" в конце сентября
08:58
Доллару предрекли падение из-за ситуации в Афганистане
08:48
"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок
06:26
"Лобода? Ковальчук? Савельева?": Билана сняли в бассейне с полуголой красоткой
04:28
К чему снится самолет
02:12
Одно лицо: сын Миддлтон превратился в копию знаменитого родственника
00:27
"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ
22:03
Делаем ставки на пол: молодая жена Цекало больше не может скрыть огромный живот
21:48
Украина может повторить судьбу Афганистана – депутат Водолацкий
21:25
Всплыли данные о главном мужчине в жизни затворницы Кабаевой
21:06
СМИ об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России
20:58
После пожара в ТЦ в Мытищах следователи начали проверку
20:27
В Ярославле сотрудники психбольницы избили пациентку
20:19
Разбивший голову Гаркалин вышел на связь
20:16
Желающих присвоить чужое жилье мошенников поймали в Подмосковье
19:58
Лукашенко обвинил Польшу в эскалации пограничного конфликта
19:54
А как же Богомолов? Собчак обласкала Слепакова на глазах у всех
19:50
В подмосковном Реутове будут судить за жестокое обращение с подопечными дома престарелых
19:25
Замужняя Кудрявцева прижалась возбужденным телом к чужому супругу: Кожа дыбом
19:20
В Нижнем Новгороде сбили ребенка на пешеходном переходе
19:06
В Петербурге водитель сбил двух женщин и скрылся с места ДТП
18:40
Разочарованный Элджей плюнул в по уши влюбленную Ивлееву: Не беси меня, не ходи за мной
17:51
В Совфеде раскритиковали Эрдогана за поддержку "Крымской платформы"
17:48
Еле ходит: видео 30-килограммовой МакSим ужаснуло россиян
17:43
Порошина показала себя в парике после потери волос
17:12
Малышеву поздравляют с рождением малыша
17:12
Битая мужем Сябитова о заповедях хорошей жены: Мудрость я передала и дочери
17:07
Звезда сериалов отказалась от пышной свадьбы из-за предчувствия и оказалась права
16:56
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
16:43
"Историческая принадлежность": над Донецком подняли флаг России
16:42
Джигурда вывалил перед чужими мужиками прелести жены: Вы в своем уме?
16:30
"Забитой бабе ничего не остается": заигравшейся в семейное счастье Тодоренко дали под дых
16:14
Что на самом деле произошло с исхудавшей донельзя звездой "Великолепного века"
16:03
"Я бы все купил и издал": адвокат о попавшей в чужие руки интимной переписке Пугачевой
15:52
Меркель проявила неадекватность на встрече с Зеленским – политолог Погребинский
15:51
Счета заблокировали: разгуливающий с сумкой за 2,5 млн рублей Киркоров влип в серьезные проблемы
15:21
Даня Милохин: После смерти Баскова займу его место!
15:06
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
14:53
Скандалист Садальский грязно обругал красавицу Рудковскую
14:48
Смерть детей и уход женщин: как сложилась судьба Игоря Ливанова
14:11
Бузова сказала "Да" своему "новому парню"
14:05
В Подмосковной Электростали обнаружили зону с зашкаливающей радиацией
14:03
Вдова рассказала о последних днях онкобольного Клюева из "Ворониных"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой
"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова
Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой
"Страна оценит!": в Москве появится музей Филиппа Киркорова
65-летняя Долина шокировала народ своим видом
Опытные люди ахнули при виде навыков дочери Галкина и Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

Сейчас многие сомневаются в том, что певица МакSим тяжело болела и находилась под аппаратами жизнеобеспечения. Волонтер Леонид, ухаживавший за артисткой, рассказал, в каком состоянии действительно находилась звезда после комы.

Продолжение: Длительное обезвоживание: врач ужаснулся виду истощенной МакSим
прочитано 930 раз

В настоящее время исполнительница восстанавливается дома под присмотром специалистов. Но совсем недавно вокалистка боролась за каждый глоток воздуха, сделанный самостоятельно.

ПО ТЕМЕ

Новый этап: вернувшейся с того света МакSим снова придется обратиться к врачам

"Все одно и то же": двойник МакSим ужаснулась мистическим совпадениям

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Волонтер поведал, что начал к ней приходить, когда Марину Абросимову перевели из реанимации в обычную палату. Знаменитости требовалась не медпомощь, а бытовая опека: переодеть, передать вещи и т.п.

Леонид добавил, что певица МакSим была совсем слаба. Она была похожа на человека, работавшего на каменоломне. В местах, куда ставили капельницы, было все забинтовано. На теле артистки были разрезы от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Кожа и вовсе вызывала шок: почерневшая, в пятнах.

Волонтер сообщил, что у Марины Абросимовой было неоднозначное настроение. С одной стороны, певица была растеряна, с другой, осознавала, что осталась в живых. Леонид отметил, что звезде очень хотелось к дочерям. В тот период мышцы у знаменитости были совсем слабыми, она не стояла на ногах после двух месяцев постоянного лежания. Волонтеры помогли вокалистке встать на ноги и начать потихоньку самостоятельно двигаться.

Напомним, певица МакSим перенесла двустороннюю пневмонию. Артистка буквально вернулась с того света.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 08:48 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

Волонтер раскрыл подробности лечения звезды
Сериалы

Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея

Актрисе приписывают новый роман
Шоу-бизнес

Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой

Звезду сдали с потрохами
Шоу-бизнес

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

Артисту нравится будоражить нервы публики

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

Около 19,5 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Ярославле сотрудники психбольницы избили пациентку
В подмосковном Реутове будут судить за жестокое обращение с подопечными дома престарелых
В Нижнем Новгороде сбили ребенка на пешеходном переходе
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+