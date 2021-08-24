"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

В настоящее время исполнительница восстанавливается дома под присмотром специалистов. Но совсем недавно вокалистка боролась за каждый глоток воздуха, сделанный самостоятельно.
Волонтер поведал, что начал к ней приходить, когда Марину Абросимову перевели из реанимации в обычную палату. Знаменитости требовалась не медпомощь, а бытовая опека: переодеть, передать вещи и т.п.
Леонид добавил, что певица МакSим была совсем слаба. Она была похожа на человека, работавшего на каменоломне. В местах, куда ставили капельницы, было все забинтовано. На теле артистки были разрезы от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Кожа и вовсе вызывала шок: почерневшая, в пятнах.
Волонтер сообщил, что у Марины Абросимовой было неоднозначное настроение. С одной стороны, певица была растеряна, с другой, осознавала, что осталась в живых. Леонид отметил, что звезде очень хотелось к дочерям. В тот период мышцы у знаменитости были совсем слабыми, она не стояла на ногах после двух месяцев постоянного лежания. Волонтеры помогли вокалистке встать на ноги и начать потихоньку самостоятельно двигаться.
Напомним, певица МакSим перенесла двустороннюю пневмонию. Артистка буквально вернулась с того света.
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