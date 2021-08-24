"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

Сейчас многие сомневаются в том, что певица МакSим тяжело болела и находилась под аппаратами жизнеобеспечения. Волонтер Леонид, ухаживавший за артисткой, рассказал, в каком состоянии действительно находилась звезда после комы.

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