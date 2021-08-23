Еле ходит: видео 30-килограммовой МакSим ужаснуло россиян

В Сети появилось видео, на кадрах которых истощенная певица МакSим выходит на улицу.

С июля этого года имя российской певицы МакSим (Марина Абросимова – настоящее имя артистки) не сходит с заголовков газет и журналов. Певица была госпитализирована в столичную клинику в тяжелом состоянии и с обширным поражением легких. Она провела в коме полтора месяца. Врачи говорили, что ее выздоровление будет настоящим чудом. И чудо свершилось.

Тысячи фанатов молили о выздоровлении артистки, и МакSим задышала самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких и кислородных масок. Тем временем артистку уже обвинили в пиаре на своей болезни. Мол, все это было придумано ради раскрутки ушедшей в тень звезды нулевых.

Несмотря на то, что МакSим уже выписали из больницы №52, впереди у нее долгая реабилитация и очередная госпитализация. Восстанавливать легкие артистки придется еще долго, и о выступлениях пока не может идти и речи.

Больше всего фанатов мучал вопрос – как же выглядит МакSим после такой тяжелой болезни. Наконец их любопытство удовлетворено. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое скрытой камерой. На кадрах артистка с трудом передвигается при помощи врача. Она выглядит истощенной и слабой. По данным канала, сейчас артистка весит не больше 30 килограммов.