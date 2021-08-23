Новый этап: вернувшейся с того света МакSим снова придется обратиться к врачам

Артистка, еле-еле справившаяся с двусторонней пневмонией, теперь дышит увлажненным воздухом и делает специальную гимнастику. Ее легкие сильно пострадали в результате недуга.
Марина Абросимова пробыла в медикаментозной коме в реанимации более месяца. 23 августа у нее очередной этап на пути к полному выздоровлению. Врачи снимут ей швы. Известно, что шов после трахеостомии уже зажил.
Голосовые связки артистки тоже в порядке. Однако петь и совершать перелеты знаменитости пока нельзя. Сначала она должна полностью привести в порядок здоровье.
Отметим, что исполнительницу будут реабилитировать по схеме Надежды Бабкиной, которая ранее перенесли коронавирусную инфекцию. Ей помогали по дому, выводили гулять, контролировали дыхательную гимнастику. Также певица посещала физиотерапию, бассейн и т.д.
Что касается певица МакSим, то сама она никуда не выезжает. Медики приходят к ней на дом. Известно, что артистка уже сама может питаться и передвигаться.
Напомним, ранее в Сети распространились фейковые новости о том, что знаменитость собирается выйти на сцену. Сама Марина Абросимова опровергла подобные сообщения, заявив, что это ложь.
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