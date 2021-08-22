Дайнеко рассказала о тяжелой жизни с мужчиной-тираном

Певица Виктория Дайнеко одна из тех знаменитостей, которые предпочли спокойную жизнь в одиночестве. После развода с супругом певица самостоятельно занимается воспитанием дочери.
Личная жизнь артистки не дает покоя поклонникам. Недавно российская исполнительница провела в своем "Инстаграме" рубрику "вопрос-ответ", в ходе которой подписчики смогли узнать много нового о кумире.
Одним из наиболее любопытных вопросов касался того, насколько Виктории приходится тяжело без надежного мужского плеча. Дайнеко заявила, что , ее устроит жизнь без спутника. Этот вариант певица назвала предпочтительным в том случае, если мужчина является нарциссом, тираном или абьюзером.
Хуже всего, когда все перечисленные качества сочетаются в одном человеке. Рядом с "каким попало" мужчиной Дайнеко быть не намерена.
Стоит отметить, что Виктория Дайнеко не единственная звезда, которая предпочла быть без спутника. Так, после громких бракоразводных процессов детей самостоятельно воспитывают Анастасия Решетова и Агата Муцениеце.
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