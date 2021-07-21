Дайнеко в роскошном свадебном платье принимает поздравления с замужеством

Личная жизнь 34-летней российской певицы Виктории Дайнеко – тайна за семью печатями. В этом отношении она руководствуется девизом "Счастье любит тишину". Но так было не всегда.
После романа с солистом группы "Корни" Пашей Артемьевым Виктория Дайнеко встречалась с его коллегой Дмитрием Пакуличевым. Потом она крутила интриги с Алексеем Воробьевым.
Первый раз Виктория Дайнеко вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. От него она родила дочь. Однако пара распалась. С тех пор ее любовном фронте ничего не слышно.
На днях Дайнеко заинтриговала поклонников свежим кадром, на котором предстала с роскошном свадебном платье с длинным шлейфом. Светлое платье с корсетом и пышной юбкой было украшено вышивкой блестящими нитями.
"Хороший ведь день", – заинтриговала фанатов Дайнеко.
Поклонники наперебой начали поздравлять певицу с бракосочетанием. Многим было очень интересно, кто же стал ее супругом. Однако Дайнеко оставила их без ответа.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Сети всплыло видео, на кадрах которого Виктория Дайнеко предстала вместе с Алексеем Воробьевым. Поклонники тут же начали подозревать пару в возобновлении отношений.
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