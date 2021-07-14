Всплывшее видео Дайнеко с Воробьевым довело до слез скрываемую ото всех дочь

Виктория Дайнеко стала участницей большого концерта телеканала "МУЗ-ТВ" в "Лужниках" по случаю окончания Чемпионата Европы по футболу. А за кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

У 34-летней артистки богатая личная жизнь. После романа с солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым, она встречалась с другим участником этого коллектива Дмитрием Пакуличевым. В конце лета 2011 года все писали про ее отношения с Алексеем Воробьевым. С октября 2014 года длился роман с барабанщиком Дмитрием Клейманом. И 14 апреля 2015 Дайнеко вышла за него замуж. 3 октября 2015 года у пары родилась дочь, но в 2017-м Дайнеко и Клейман расстались.

Имя дочери бывшей участницы "Фабрики звезд" – строгая тайна. В Интернете пишут, что девочку якобы зовут Лидия. Но Дайнеко аж подпрыгнула от возмущения, узнав про это. "Мою дочь не зовут Лидия! – заверила певица "Дни.ру". – Ей скоро шесть лет, других подробностей сообщить не могу".

Певица неоднократно заявляла, что осознанно идет на всевозможные ухищрения, чтобы скрыть наследницу от внимания поклонников и прессы. И имя девочки входит в список ее самых больших тайн. "Я никому в этом не признаюсь, – поясняла Вика в одном из интервью. – Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом".

"Она знает, что ее мама – певица, знает, что профессии бывают абсолютно разные, – рассказала о наследнице Вика. – Она всегда по-разному реагирует, видя меня на экране. Однажды ей показали на видео мое выступление с Лешей Воробьевым, и она расплакалась – так растрогалась".

А вот будет ли у девочки братик, Дайнеко говорить не хочет. "Это дела семейные, которые касаются только нас", – отрезала она.