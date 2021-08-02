"Как у Пугачевой": Асмус раскрыла настоящую причину развода с Харламовым

Кристина Асмус испугала россиян неожиданным поступком и вспомнила про разрыв с Гариком Харламовым.

В 2011 году Гарик Харламов увидел Кристину Асмус на фестивале юмора и сразу отметил ее привлекательность. Поначалу шоумен комплексовал и не решался сблизиться с актрисой, но затем все же решился испытать удачу. Их непринужденное общение в Сети в последствии обернулось браком и рождением общей дочери Анастасии. Однако в 2020 году семья Кристины Асмус и Гарика Харламова нещадно разрушилась. При этом супруги заявили, что ни самоизоляция, ни скандальная сцена в фильме "Текст", ни кто-либо другой в их разводе не виноват.

Раньше Кристина Асмус отсекала вопросы о причине расставания, а сейчас решила поднять эту тему самостоятельно. Артистка сняла для "Инстаграм" короткий ролик, в котором с ее головы снимают парик. В описании к видео звезда указала фразу "настоящая причина развода". Несет в себе публикация скрытый смысл или же это очередная шутка, для многих осталось загадкой.

Отдельную часть фанатов Кристина Асмус рассмешила. Народ посмеялся над париком актрисы. Кому-то артистка даже напомнила Примадонну. "Зачем так пугать на ночь", "Как у Пугачевой", "Теперь я видел все!", "А может у Гарика что-то отстегнулось", "Вот почему Гарик заедает стресс", "Вот это поворот", — написали пользователи Сети.

