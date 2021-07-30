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Шоу-бизнес
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят

Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят

Кристина Асмус сделала откровенное фото для фанатов на отдыхе.
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Российской кинозвезде Кристине Асмус не стыдно сниматься в полуголом виде. Артистка уверенно считает эротические кадры искусством и демонстрирует изгибы своего тела. Исполнив откровенную роль в скандальном фильме "Текст", Кристина Асмус едва не получила титул самой раскованной актрисы страны. Пока белокурой красотке сулили большое будущее в порнографии, рухнул ее брак с Гариком Харламовым. То ли шоумен не выдержал стремлений своей ненаглядной, то ли она решила оттянуться в свободном плавании.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

В настоящее время неизвестно, есть ли у Кристины Асмус партнер для интимных утех. Тем не менее поклонники артистки уверены, что мужского внимания ей катастрофически не хватает. Дело в том, что звезда фильма "Текст" разместила в инстаграм-аккаунте фото своей груди. Актриса специально намочила майку, чтобы были видны очертания бюста и набухшие соски.


Пользователи Сети решили, что Кристина Асмус перешла грань допустимого, и даже забеспокоились за ее эмоциональное здоровье. Начали поговаривать, что звезда и впрямь угорела без мужика. Некоторые и вовсе возмутились, что артистка демонстрирует откровенный контент в публичном интернет-пространстве. "Какой кошмар, а наши дети на это смотрят", "Совести ни капли", "Мать, ну ты уже во все тяжкие", "Вот это ненасытная львица", "Пошла вразнос", — выразились комментаторы.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 17:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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