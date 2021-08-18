Пьеха заговорил о злой мести в будущем после избиения сына

В июле в семье российского певца Стаса Пьехи произошло ЧП. Его бывшая жена и сын попали в передрягу с женой известного футбольного судьи Ириной Безбородовой.
Дети из двух семей не поладили, после чего сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн соседки. Женщина пришла в ярость и отругала семилетнего Петю, да так, что он получил сотрясение мозга и множественные синяки. Безбородова якобы схватила сына Пьехи за руку и отшвырнула его в сторону. Так она отомстила мальчику за детскую шалость.
После ЧП ребенок Стаса Пьехи оказался в больнице. Он до сих пор проходит реабилитацию. Звездный отец хочет наказать обидчицу по всей строгости закона.
Он рассказал, что у Пети психологическая травма. Он может затаить злобу и начать мстить. Певец считает, что такие происшествия в детстве могут повлиять на ментальное здоровье человека.
"Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам", – рассказал Стас Пьеха.
Ранее артист рассказал, что госпожа Безбородова имеет связи в правоохранительных органах и могла добиться монтажа видео, на кадрах которого и происходит ссора. Так она якобы уходит от ответственности.
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