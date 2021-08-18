Истощенная МакSим отважилась показать страшные гематомы

Певице Максим пришлось очень тяжело, но теперь она дома и самое страшное уже позади.

В конце прошлой недели 38-летняя исполнительница, наконец, оказалась в родных стенах спустя почти два месяца отсутствия. Все это время звезда в буквальном смысле слова боролась за жизнь. Оказавшись дома, Абросимова стала публиковать в своем инстаграм-аккаунте редкие кадры, чтобы хоть как-то порадовать волновавшихся за нее фанатов. При этом певица Максим еще не решается сделать полностью честное фото и показать себя целиком, так как тяжелая болезнь, вероятно, крайне негативно отразилась на ее внешности.

Накануне артистка сфотографировала себя в зеркале с букетом цветов и разместила снимок в Сторис. Лица певицы при этом не видно, однако можно разглядеть шею сильно похудевшей женщины с довольно внушительными синяками. Вероятно, эти гематомы остались от приборов, которые были подключены к пациентке в больнице для поддержания ее жизни во время медикаментозного сна.

После выписки из больницы певица ежедневно получает цветы от своих коллег и поклонников. Роскошные букеты с пожеланиями скорейшего выздоровления уже не раз появлялись в Сторис артистки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу после больницы звездной пациентке предстоит трехнедельная реабилитация в специализированном центре. Однако помощница певицы Максим опровергла эти слухи.