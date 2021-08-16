Вернувшаяся с того света МакSим показала домашнее фото

Звезда разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта фото из дома с огромным букетом нежных цветов. Артистка лежит на кровати, держа подарок от ведущего Дмитрия Борисова. Певица МакSим поблагодарила шоумена за знак внимания.
На снимке видны только ноги Марин Абросимовой, букет и окно в комнате. Сразу бросается в глаза то, что знаменитость явно истощена после тяжелой и долго болезни.
Напомним, после выписки из больницы исполнительницу отправили восстанавливаться домой. Ранее появился слух, что ей предстоит реабилитация в подмосковном медцентре. Однако вскоре концертный директор артистки Маргарита Соколова опровергла данную информацию.
Как писали "Дни.ру", певица МакSим более месяца провела в искусственной коме. Она была буквально на волосок от смерти. В середине июня ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ. После того, как вокалистку вывели из медикаментозного сна, она не помнит некоторые фрагменты жизни. Выздоровление звезды поклонники считают буквально возвращением артистки с того света.
Ей предстоит длительная реабилитация. По словам Маргариты Соколовой, звезда выйдет на сцену не ранее, чем через год.
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