Помощница резко отреагировала на известие о реабилитации МакSим в спеццентре

Ранее в Сети появились слухи о том, что исполнительница проходит реабилитацию дома в специальном медцентре в Подмосковье. Представительница Марины Абросимовой отреагировала на эту информацию довольно резко, заявив, что это ложь.
По словам Маргариты Соколовой, певица МакSим находится дома. Именно туда к артистке приходят все специалисты для оказания необходимого наблюдения за ее состоянием и помощи. Звезда никуда не выезжает за пределы своего жилища.
Для того, чтобы восстановиться после жуткого недуга, знаменитости потребуется время. Вокалистку на днях выписали из клиники. Певица МакSим мечтала поскорее вернуться в родные стены, чтобы увидеться с детьми. Звезда больше месяца провела в искусственной коме, будучи подключенной к аппаратам жизнеобеспечения.
По словам менеджера знаменитости Яны Богушевской, певица МакSим практически не помнит некоторые детали собственной жизни до медикаментозного сна. В частности, из ее памяти "выпало" открытие своей школы искусств и последний концерт в Казани.
Напомним, именно после того злополучного выступления состояние артистки резко ухудшилось, и ее госпитализировали. Как писали "Дни.ру", певица МакSим перенесла двустороннюю пневмонию.
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