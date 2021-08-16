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Шоу-бизнес
Помощница резко отреагировала на известие о реабилитации МакSим в спеццентре

Помощница резко отреагировала на известие о реабилитации МакSим в спеццентре

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова расставила все точки над "i".
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Ранее в Сети появились слухи о том, что исполнительница проходит реабилитацию дома в специальном медцентре в Подмосковье. Представительница Марины Абросимовой отреагировала на эту информацию довольно резко, заявив, что это ложь.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

По словам Маргариты Соколовой, певица МакSим находится дома. Именно туда к артистке приходят все специалисты для оказания необходимого наблюдения за ее состоянием и помощи. Звезда никуда не выезжает за пределы своего жилища.

Для того, чтобы восстановиться после жуткого недуга, знаменитости потребуется время. Вокалистку на днях выписали из клиники. Певица МакSим мечтала поскорее вернуться в родные стены, чтобы увидеться с детьми. Звезда больше месяца провела в искусственной коме, будучи подключенной к аппаратам жизнеобеспечения.

По словам менеджера знаменитости Яны Богушевской, певица МакSим практически не помнит некоторые детали собственной жизни до медикаментозного сна. В частности, из ее памяти "выпало" открытие своей школы искусств и последний концерт в Казани.

Напомним, именно после того злополучного выступления состояние артистки резко ухудшилось, и ее госпитализировали. Как писали "Дни.ру", певица МакSим перенесла двустороннюю пневмонию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 15:59 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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